Виссел Кобе объявил о трансфере бразильца Линкольна, которого сватали в киевское Динамо.

Динамо не будет тратить большие суммы на трансферы – СМИ озвучило актуальные варианты усиления

Официальная сумма перехода не разглашается, однако, Transfermarkt сообщает, что за нападающего заплатили лишь 2,48 млн евро. Интересно, что трансферная стоимость Линкольна по версии портала оценивается в 5,4 млн евро.

В общем, бразилец провел 49 матчей в составе Фламенго, записав в свой актив 6 голов и 3 ассиста.

Динамо – Легия: Луческу начинает год с поражения – приезд экс-форварда Шахтера не на фарт, камбэк родом из 2019-го