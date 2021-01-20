Линкольн, которым интересовалось Динамо, официально стал игроком Виссел Кобе за смешную сумму
18:57 - Читати українською
Бразильский нападающий Линкольн продолжит карьеру в чемпионате Японии.
Виссел Кобе объявил о трансфере бразильца Линкольна, которого сватали в киевское Динамо.
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Официальная сумма перехода не разглашается, однако, Transfermarkt сообщает, что за нападающего заплатили лишь 2,48 млн евро. Интересно, что трансферная стоимость Линкольна по версии портала оценивается в 5,4 млн евро.
В общем, бразилец провел 49 матчей в составе Фламенго, записав в свой актив 6 голов и 3 ассиста.
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