УЕФА подтвердил, что американская рок-группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 2024/25. Об этом информирует официальный сайт организации.

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Сообщается, что сет-лист будет представлен как классическими хитами, так и композициями из последнего альбома, который был записан после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Недавно группа вернулась к работе и выпустила первый альбом за семь лет под названием From Zero.

Согласно источнику, Linkin Park сочинил и записал ремикс, в котором их культовые риффы сочетаются с образами и звуками Лиги чемпионов. Эту композицию они также намерены сыграть перед финалом, который состоится в Мюнхене на стадионе Альянц.