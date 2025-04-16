Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов – группа записала ремикс гимна турнира
Легендарная рок-группа Linkin Park сыграет перед финалом ЛЧ классические и современные песни.
УЕФА подтвердил, что американская рок-группа Linkin Park выступит перед финалом Лиги чемпионов 2024/25. Об этом информирует официальный сайт организации.
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Сообщается, что сет-лист будет представлен как классическими хитами, так и композициями из последнего альбома, который был записан после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Недавно группа вернулась к работе и выпустила первый альбом за семь лет под названием From Zero.
Согласно источнику, Linkin Park сочинил и записал ремикс, в котором их культовые риффы сочетаются с образами и звуками Лиги чемпионов. Эту композицию они также намерены сыграть перед финалом, который состоится в Мюнхене на стадионе Альянц.