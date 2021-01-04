Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Джесси Лингард близок к отъезду с Олд Траффорд в зимнее трансферное окно.

Шеффилд Юнайтед готов пригласить резервиста МЮ, сообщает Sheffield Star.

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В подписании Лингарда заинтересован наставник "клинков" Крис Уайлдер. Конкуренцию аутсайдеру лиги в борьбе за хавбека составит Вест Хэм. Лондонцы несколько недель назад якобы уже контактировали с представителями Лингарда. Позиция самого манкунианца относительно потенциального трансфера пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард окончательно выпал из обоймы команды Уле Гуннара Сульшер. В его активе лишь 2 матча за Юнайтед в Кубке лиги.

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