Одноклубника Андрея Ярмоленко признали лучшим игроком АПЛ по итогам апреля, сообщает официальный Twitter лиги.

Лингард попал на радары Реала и еще 2 топ-клубов Европы, – ESPN

За прошедший месяц Лингард успел провести 4 матча, в которых отметился 4 голами и одним ассистом. Для 28-летнего англичанина это первая подобная награда в карьере. В марте лучшим признавали форварда Лестера Келечи Ихеаначо.

Напомним, Джесси Лингард выступает за Вест Хэм на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

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