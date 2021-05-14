Лингард с роскошной статистикой выиграл звание лучшего игрока апреля в АПЛ
14:12 - Читати українською
Полузащитник Вест Хэма Джесси Лингард получил престижную награду благодаря яркой игре.
Одноклубника Андрея Ярмоленко признали лучшим игроком АПЛ по итогам апреля, сообщает официальный Twitter лиги.
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За прошедший месяц Лингард успел провести 4 матча, в которых отметился 4 голами и одним ассистом. Для 28-летнего англичанина это первая подобная награда в карьере. В марте лучшим признавали форварда Лестера Келечи Ихеаначо.
Напомним, Джесси Лингард выступает за Вест Хэм на правах аренды из Манчестер Юнайтед.
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