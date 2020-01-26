Лингард прервал свою позорную серию без голов, которая длилась более года

Гол в матче Кубка Англии против Транмера стал знаковым для хавбека Манчестер Юнайтед Джесси Лингарда.

Атакующий полузащитник манкунианцев наконец-то прервал свою "сухую" серию на внутренней арене, которая длилась более года, информирует Squawka.

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Последний раз Лингард забивал в английских турнирах 25 января 2019 года (игра 1/16 финала Кубка Англии против Арсенала). После этого фарт отвернулся от игрока Манчестер Юнайтед – ни одного точного удара в 34 поединках. Ситуация в еврокубках несколько лучше, поскольку 28 ноября прошлого года Лингард забивал Астане в групповом этапе Лиги Европы.

Гол 27-летнего англичанина стал третьим в ворота Транмера, до этого отличались Харри Магуайр и Диогу Далот.

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