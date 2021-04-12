Сенсационное перерождение полузащитника лондонского Вест Хэма Джесси Лингарда не прошло мимо внимания ведущих европейских клубов. Права на англичанина до сих пор принадлежат Манчестер Юнайтед.

"Сливочные" активно мониторят выступления 28-летнего хавбека, утверждает ESPN.

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Кроме того, на Лингарда якобы также претендуют миланский Интер и ПСЖ. Трио европейских грандов попытаются подписать воспитанника МЮ летом. Лингард заново раскрылся во второй половине сезона, когда перебрался в Вест Хэм на правах аренды. Сам исполнитель готов сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, а главным приоритетом для него является Лига чемпионов.

К слову, в активе Джесси Лингарда 9 матчей за Вест Хэм в АПЛ, в которых он забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2022-го.

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