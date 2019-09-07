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Лингард покинул расположение сборной Англии

19:03 20 Читати українською
Лингард покинул расположение сборной Англии
Джесси Лингард / Reuters

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард покинул расположение команды накануне отборочных матчей к Евро-2020.

24’ Харри Кейн
 
24’ Харри Кейн

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард пропустит матчи отбора к Евро-2020 против Болгарии и Косово.

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Причиной стало недомогание игрока из-за инфекции. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт уже отправил игрока в расположение Манчестер Юнайтед. Отметим, что большое количество болельщиков удивилось вызову Лингарда в лагерь сборной, который пока разочаровывает в матчах за "красных дьяволов".

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Напомним, сборная Англии встретится со сборной Болгарии 7 сентября (начало в 19:00), а 10-го – против Косово.

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Евро-2020 Джесси Лингард Джесси Лингард Англия Англия Англия - Болгария
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