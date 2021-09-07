28-летний воспитанник МЮ отказался продлевать контракт, информирует ESPN. Лингард хочет, чтобы ему гарантировали регулярную игровую практику, чтобы он мог поехать на ЧМ-2022 со сборной Англии.

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Если же сторонам не удастся договориться о новом соглашении, Джесси покинет родной клуб уже летом 2022 года, когда завершит действие его контракт. Интересно, что летом к атакующему хавбеку проявляли интерес английские и иностранные коллективы, но Сульшер настоял оставить игрока в Манчестере.

Правда, в нынешнем сезоне дела у Джесси Лингард не слишком хорошие– он провел всего 4 минуты на футбольном поле в официальном матче.

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