28-летний хавбек пополнил состав "молотков", сообщает официальный сайт клуба.

Ливерпуль нацелился на защитника сборной США

Вест Хэм арендовал Лингарда до конца сезона. В британской столице он будет выступать под 11-м номером. Для Лингарда аренда в Юнайтед – не первый подобный опыт. Воспитанник МЮ в таком статусе уже играл за Лестер, Бирмингем, Брайтон и Дерби Каунти.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард полностью выпал из обоймы команды Сульшера. В его активе лишь 3 матча во всех турнирах без результативных действий.

Ярмоленко та Маліновський в битвах за Лігу чемпіонів, жага помсти Мессі, англійська Класика: топ-5 матчів вікенду