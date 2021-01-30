"Я взволнован. Это еще одна новая страница моей жизни. Гарантий нет, но я приехал сюда, чтобы много работать, помогать команде и делиться своим опытом. Это главная цель. Я просто хочу наслаждаться футболом снова, вернуться в игру и выходить на поле.

Лингард официально перешел в Вест Хэм

Вариантов было много, но этот шаг правильный для меня лично. Я уже был знаком с тренером, так как он работал в МЮ. Под его руководством я играл раньше, поэтому он знает мои лучшие качества и то, что я могу добавить команде. Я также знаю нескольких игроков, в частности, очень хорошо знаком с Деком Райсом из сборной Англии. Чувствую, что быстро освоюсь здесь", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Отметим, что Джесси Лингард перебрался в Лондон на правах аренды до конца сезона. В кампании 2020/21 он полностью выпал из обоймы манкунианцев и провел только 3 матча во всех турнирах.

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