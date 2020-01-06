Лингард начал сотрудничество с Райолой на фоне слухов об уходе из Манчестер Юнайтед

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Джесси Лингард стал клиентом одиозного итальянского посредника Мино Райолы.

Воспитанник "красных дьяволов" сменил агента, сообщает Daily Mail.

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Лингард начал работать с Мино Райолой. Итальянский посредник взялся расширять свою деятельность на Туманном Альбионе, а сотрудничество с именитым хавбеком в дальнейшем в этом поможет. Менеджмент МЮ уже знает о сделке и ожидает трудности в будущих переговорах с англичанином.

Лингард имеет действующий до 2021 года контракт с манкунианцами, однако периодически его связывают с уходом из Олд Траффорд. В частности, он якобы может стать частью сделки по трансферу полузащитника Лестера Мэддисона.

В нынешнем сезоне Джесси Лингард провел 18 матчей в АПЛ, но результативными действиями не отметился.

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