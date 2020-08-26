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Линетти официально сменил Сампдорию на Торино

16:46 - Читати українською
Линетти официально сменил Сампдорию на Торино
Кароль Линетти (справа) / ФК Торино

Полузащитник Кароль Линетти сменил клубную прописку в пределах итальянской Серии А. С нового сезона он будет защищать цвета Торино.

"Быки" приобрели польского хавбека у Сампдории, сообщает официальный сайт клуба.

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За Линетти генуэзцы получат 7,5 млн евро плюс бонусы. С Торино поляк подписал 4-летний контракт. На Луиджи Феррарис 25-летний полузащитник провел 4 сезона. До этого он выступал на родине за познанский Лех.

В сезоне 2019/20 Кароль Линетти провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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