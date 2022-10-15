"Было бы здорово, если бы один или двое сделали каминг-аут во время чемпионата мира. Это было бы невероятно. Знаю, что некоторые футболисты были очень близки и думали об этом. Я знаю нескольких, но, очевидно, не мне говорить, кто это.

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Почему они до сих пор этого не сделали? Страх. Страх перед неизвестным, я думаю. Возможно, они переживают о том, что могут подумать их товарищи по команде, хотя те, вероятно, уже знают", – цитирует Линекера Mirror .

Напомним, что в Катаре, который будет принимать Мундиаль уже через месяц, гомосексуальные отношения запрещены законом и наказываются заключением. Капитан сборной Англии Харри Кейн будет выходить на матчи ЧМ с повязкой в ​​цветах ЛГБТК+ сообщества.

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