Вчера стало известно, что телекомпания отстранила звездного ведущего программы Match of the Day от работы на неопределенный срок. ВВС не понравилось, что Линекер позволил себе публично критиковать планы британского правительства ввести жесткие ограничения на прием беженцев.

Линекер отстранен от работы на ВВС из-за политических заявлений – легенда активно поддерживает Украину

Коллеги массово встали на сторону Гари. Бывшие звезды Ширер, Райт, Дженас, Ричардс и другие объявили, что пока не будут принимать участие в программе в знак солидарности с Линекером. 6 комментаторов ВВС также отказались работать в эти выходные. Даже игроки устроят бойкот – не дадут комментарии Match of the Day как минимум до конца 27 тура. Это заставило BBC ограничиться сухими обзорами матчей вместо привычной студии с экспертами и выступлениями участников поединков.

Напомним, Линекер начал свою медийную карьеру в 1995 году, сразу после завершения футбольной. Контракт экс-форварда Тоттенхэма с BBC рассчитан еще на 2 года.

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