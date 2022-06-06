После победы Украины над Шотландией в полуфинале квалификации Линекер поздравил "сине-желтых". Поражение команды Петракова в матче за выход на Мундиаль тоже не обошло внимание бывшего форварда, работающего сейчас экспертом.

Украина не смогла выйти на ЧМ-2022 – автогол Ярмоленко и провальный арбитраж Лаоса принесли Уэльсу минимальную победу

"Поздравляю Уэльс с выходом на ЧМ-2022. Обидно, что это произошло ценой вылета Украины, но это замечательное достижение. Хорошо сыграли", – написал Линекер в Twitter.

Напомним, автогол Ярмоленко и феерическая игра голкипера валлийцев Уэйна Хеннеси принесли британцам путевку на ЧМ-2022. Уэльс сыграет на Мундиале во второй раз в истории и впервые с 1958 года. Украина пропустит уже четвертый чемпионат мира подряд.

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