Линекер пристыдил игроков ПСЖ за троллинг Холанда

ПСЖ после победы над Боруссией Д / Фото PSG Talk

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер добавил ложку дегтя к выходу ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов.

ПСЖ одолел дортмундскую Боруссию (2:0) в рамках матча 1/8 финала ЛЧ и пробился в следующую стадию турнира. Игроки парижан праздновали победу, пародируя нападающего соперника Эрлинга Холанда.

Игроки ПСЖ потролили Холанда после победы над Боруссией Д в Лиге чемпионов

Гари Линекеру не понравился такой троллинг, о чем он написал в twitter: "Недостойно. Ему 19 лет. С ума сойти".

Напомним, Холанд часто празднует свои голы, имитируя позу для медитаций.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда