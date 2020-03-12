toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Линекер пристыдил игроков ПСЖ за троллинг Холанда

19:45 42 Читати українською
Линекер пристыдил игроков ПСЖ за троллинг Холанда
ПСЖ после победы над Боруссией Д / Фото PSG Talk

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер добавил ложку дегтя к выходу ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов.

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
Эмре Джан 88’
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
88’ Эмре Джан

ПСЖ одолел дортмундскую Боруссию (2:0) в рамках матча 1/8 финала ЛЧ и пробился в следующую стадию турнира. Игроки парижан праздновали победу, пародируя нападающего соперника Эрлинга Холанда.

Игроки ПСЖ потролили Холанда после победы над Боруссией Д в Лиге чемпионов

Гари Линекеру не понравился такой троллинг, о чем он написал в twitter: "Недостойно. Ему 19 лет. С ума сойти".

Напомним, Холанд часто празднует свои голы, имитируя позу для медитаций.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда

blog_ava
ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча
00:45
1594
Теги
Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Гари Линекер Видеоновости Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд ПСЖ - Боруссия Дортмунд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
54
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук