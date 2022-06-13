"Знаменательный момент для Английской премьер-лиги. Впервые молодая суперзвезда, которую хотели подписать все, выбрала английский клуб, а не испанские гранды.

Манчестер Сити оригинально представил Холанда в символический день

Погба был на несколько лет старше, когда подписал контракт с Манчестер Юнайтед", – написал Линекер в своем твиттере.

К слову, Манчестер Сити станет пятым клубом в карьере Холанда, который выступал за норвежские Брюне и Мольде, австрийский Зальцбург и Боруссию. В Дортмунд Эрлинг перебрался зимой 2020 года. С тех пор форвард сыграл за "шмелей" 89 матчей, забив 86 голов и отдав 23 ассиста.

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