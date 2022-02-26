Линекер: Если ФИФА выкинет Россию из отбора ЧМ-2022 – это будет мощным сигналом
Экс-звезда АПЛ Гарри Линекер ожидает справедливой реакции от ФИФА относительно вторжения России в Украину.
"Если ФИФА отдаст победу в стыковых матчах ЧМ-2022 Польше и выбросит Россию (если, конечно, они не уйдут из Украины), это будет мощный и значимый сигнал", – написал Линекер в Twitter.
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Сборная Польши должна встретиться с Россией в рамках полуфинала плей-офф отбора в ЧМ-2022, но местная федерация футбола объявила, что не собирается играть с представителями страны-агрессора.
Напомним, уже раньше УЕФА забрал у Санкт-Петербурга статус хозяина финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.
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