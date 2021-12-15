Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф не сможет в ближайшее время помочь Манчестер Юнайтед.

Защитник манкунианцев не смог доиграть матч 16-го тура АПЛ против Норвича (1:0) из-за проблем с дыханием, сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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"Виктор сейчас проходит серию профилактических исследований. Он хорошо восстановился после эпизода, который случился в матче с Норвичем. Все указывает на то, что это не связано с какой-либо вспышкой коронавируса в клубе", – сообщила пресс-служба.

В то же время супруга Виктора Майя Линделёф в своем блоге для Elle сообщила, что футболисту вживили кардиомонитор, чтобы отслеживать его состояние.

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