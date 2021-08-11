Центрбек избран капитаном "сине-желтых", сообщает официальный твиттер сборной.

Защитник сборной Швеции объявил о завершении карьеры

К Линделёфу повязка перешла от коллеги по амплуа Андреаса Гранквиста. Именно он формально имел этот статус на Евро-2020, хотя не выходил в составе национальной команды с 2019 года. После чемпионата ветеран объявил о завершении карьеры и должность капитана сборной Швеции стала вакантной.

К слову, Виктор Линделёф дебютировал за национальную команду в марте 2016-го. В его активе 45 поединков (3 гола) за "сине-желтых".

Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля