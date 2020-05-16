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Линделёф признался, что мог оказаться в другом спорте

09:35 5 Читати українською
Линделёф признался, что мог оказаться в другом спорте
Виктор Линделёф / ESPN

Защитник английского Манчестер Юнайтед Виктор Линделёф вспомнил, что вместо футбола мог выбрать другой популярный командный вид спорта.

"Я очень люблю хоккей, но футбол люблю еще больше. Думаю, эта любовь заставила меня отдать предпочтение игре с мячом.

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В то время это было трудное решение, но в глубине души я чувствовал, что хотел играть именно в футбол. Именно поэтому я не выбрал хоккей, хотя он до сих пор мне нравится, но футбол ближе", – цитирует центрбека официальный сайт МЮ.

К слову, Виктор Линделёф является воспитанником шведского Вестероса. Также он защищал цвета лиссабонской Бенфики. В нынешнем сезоне защитник провел 35 матчей за манкунианцев во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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Виктор Линделеф Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Швеция Швеция Англия
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