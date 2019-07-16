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Линделеф прокомментировал информацию о возможном трансфере в Барселону

16:47 32 Читати українською
Линделеф прокомментировал информацию о возможном трансфере в Барселону
Виктор Линделеф / фото из соцсетей

Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф не планирует покидать манкунианского клуб.

"Я счастлив в этом клубе. Всегда чувствовал, что я рожден играть именно здесь. Это будет моим ответом на все слухи.

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Первый сезон не задался. Во втором выступал гораздо лучше, и это дало мне мотивацию на дальнейшее развитие. Я хочу здесь играть и добиваться успеха с Манчестер Юнайтед.

Мне приятно слышать, что люди считают меня лучшим центральным защитником команды. Я просто каждый день стараюсь делать все что в моих силах, чтобы помогать своей команде и клубу", – цитирует Виктора Goal.com.

В свою очередь агент игрока Хасан Четинкая заявил, что Барса действительно хотела купить Линделефа за 30 миллионов фунтов.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Трансферы Виктор Линделеф Виктор Линделеф
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