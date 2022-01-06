Линарес принимал Барселону в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.

Кубок Испании, 1/16 финала

Линарес – Барселона – 1:2

Голы: Диас, 19 – Дембеле, 63, Жутгла, 69

Барселона совершила камбек в Кубке Испании, фиаско Сельты и разгромная победа Бетиса

Барселона недооценила соперника на старте поединка, за что была наказана. На 19-й минуте Диас открыл счет во встрече.

На старте второго тайма Хави провел сразу три замены, что принесло свои плоды. Дембеле ударом в дальний угол поразил ворота хозяев. Решающим голом отличился Ферран Жутгла. Резервист каталонцев порадовал фанов великолепным сольным проходом.

Барселона идет в 1/8 финала Кубка Испании.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги