Лига 1, 32-й тур

Метц – Лилль – 0:2

Голы: Йилмаз, 60, Челик, 89

Нереализованный пенальти: Лея, 17 (Метц)

Метц на правах хозяев начал поединок агрессивнее и на 17 минуте заработал право на пенальти. К отметке подошел Лея, который не реализовал 11-метровый. Это, пожалуй, демотивировало игроков Метца и наоборот придало уверенности Лиллю.

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Уже во втором тайме "мастифы" забили. Йилмаз получил пас из глубины, вышел один на один с голкипером и мощно пробил над ним. Окончательную точку во встрече поставил Челик, который отметился результативным выстрелом в дальний угол после розыгрыша углового.

Победа закрепила лидерство Лилля в турнирной таблице Лиги 1. Подопечные Кристофа Гальтье увеличили отрыв на 6 пунктов от ПСЖ, который сыграет свой матч уже сегодня, 10 апреля. Метц так и остался на 10 строчке.

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