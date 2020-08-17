Лилль устроил "аукцион" на своего защитника – Арсенал и Наполи повышают ставки бонусами

Французский клуб может получить за своего защитника в семь раз больше, чем потратил на него три года назад.

Сразу несколько топ-клубов обратили свое внимание на защитника Лилия Габриэля Магальяеса, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Николо Скира.

Арсенал рассматривает обмен игроками с Ювентусом

Французский клуб буквально завалили предложениями по бразильскому защитнику. Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Эвертон уверенно опережают Арсенал и Наполи, которые предлагают лучшие условия "мастифам". Партенопейцы уже имеют предварительную договоренность с французским клубом о трансфере в случае ухода Калиду Кулибали – итальянцы предлагают за бразильца 22 млн евро плюс 3 млн бонусов. Однако предложение команды Дженнаро Гаттузо уже перебил лондонский Арсенал, который готов выложить за Габриэля на 3 млн больше – 25 млн евро и 3 млн бонусами.

Напомним, Магальяес перешел во французскую команду из бразильского клуба Аваи 31 января 2017 года за 3 млн евро. В 2018 году успел поиграть в аренде за Труа и вторую команду загребского Динамо. В прошлом сезоне провел за Лилль во всех турнирах 34 матча, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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