Один из лидеров чемпионата Франции положил глаз на соотечественника Ндиайе Пап Альюна, выступающего в украинской Премьер-лиге.

За французским защитником полтавской Ворсклы Ндиайе Пап Альюном выстроилась немалая очередь.

Лидер Ворсклы прокомментировал интерес Браги и Вест Хэма

Очередным претендентом на 22-летнего защитника стал Лилль, сообщает издание Football365.fr. Французский клуб сейчас изучает возможность подписания соотечественника, контракт которого с полтавчанами завершается в конце июня.

Отметим, что Ндиайе уже сейчас может подписать предварительное соглашение о летнем переходе с любым клубом. Ранее об интересе к французу заявляли португальская Брага и английский Вест Хэм.

Напомним, Пап Альюн выступает за Ворсклу с сентября 2019 года. В текущем сезоне он провел за Ворсклу 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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