Франция, 35 тур

Лилль – Ницца – 2:0

Голы: Йылмаз, 13, Челик, 56

Концовка сезона в Лиге 1 невероятна. Расстояние между Лиллем и ПСЖ составляет лишь одно очко. Парижане сегодня свой матч выиграли, поэтому "доги" находились под определенным психологическим давлением. Еще и соперник неудобный – в последних 15-ти очных встречах Ницца уступила лишь однажды!

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Однако уже на 13-й минуте стало значительно спокойнее. Это Бурак Йылмаз коварным ударом из-за пределов штрафной заставил капитулировать голкипера гостей. В начале второго тайма Ницца еще и в меньшинстве осталась. Мвула Лотомба получил вторую желтую карточку на 48-й минуте, а на 56-й "орлы" пропустили во второй раз. Забил еще один турок. Зеки Челик положил настоящий шедевр. Он оказался последним голом в отчетном матче.

Благодаря этой победе Лилль набрал 76 очков и в очередной раз скинул ПСЖ с вершины. За три тура до окончания чемпионата между претендентами на титул только один пункт разницы. Плюс Монако с Лионом совсем близко.

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