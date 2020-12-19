Французский Лилль, который сейчас лидирует в Лиге 1, получил новое руководство.

"Рады объявить о завершении передачи права собственности от Victory Soccer Limited, принадлежащей Жерару Лопесу, к Callisto Sporting S.a.rl, принадлежащей Merlyn Partners SCSp", – говорится в сообщении пресс-службы Лилля.

Ливерпуль нашел неожиданную замену Вейналдуму

Новым генеральным директором клуба стал Оливье Летанг. Ранее этот функционер работал в спортивном департаменте ПСЖ под руководством Леонардо, а последние три года был президентом Ренна. Под руководством Летанга "красно-черные" достигли заметного прогресса, вершиной которого стала квалификация команды в группу Лиги чемпионов.

Добавим, что уже бывший владелец Лилля Жерар Лопес имел серьезные долги. Еще в начале своего правления он одолжил у Elliott Management 275 млн евро, из которых вернул только половину. По информации france24.com, именно американский инвестиционный фонд настаивал на смене владельца клуба.

Стоит заметить, что проблемы в менеджменте не мешают команде демонстрировать хорошие результаты. Лилль сумел пробиться в плей-офф Лиги Европы, а в чемпионате Франции сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

Заручник порівнянь з Клоппом і очікування див – Фавр був приречений у Дортмунді