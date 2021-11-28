Лига, 15-й тур

Лилль – Нант – 1:1

Голы: Йылмаз, 9 – Бла, 24

Удаление: Фабио, 78 (Н)

Нереализованный пенальти: Дэвид, 80 (Л)

Ницца – Метц – 0:1

Гол: Сантонз, 31

День открыли Лилль и Нант, шедшие в середине таблицы. Чемпион в рамках чемпионата не выигрывал пять матчей подряд и надеялся прервать серию в родных стенах. Бурак Йылмаз подтвердил намерения на 9-й минуте, вколотив мяч ударом с лета. Нант отыгрался еще до перерыва – Бла удачно отборолся с защитником и пробил в нижний угол.

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Лилль получил отличную возможность вырвать победу благодаря Фабио. Экс-защитник МЮ откровенно потянул за футболку соперника, рвавшегося добивать мяч – пенальти и прямая красная. Впрочем, главный бомбардир "догов" Джонатан Дэвид проиграл дуэль Лафону.

Вторая встреча завершилась сенсацией. Ницца дома проиграла худшей команде сезона – Метцу. Все решил гол Сантонза на 31-й минуте. "Орлята" упустили возможность приблизиться к ПСЖ на расстояние 8 пунктов и рискуют выпасть даже из тройки.

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