"Доги" подготовили новый вариант выездной формы, сообщает официальный сайт клуба.

Лілль визначився із новим керманичем команди

Защищать чемпионский титул Лилль будет в белых футболках. На рукавах присутствуют черные полосы. Клубный герб и логотип титульного спонсора New Balance выполнены золотой краской. На спине вверху золотыми буквами выбита аббревиатура Лилля.

Напомним, что новый сезон Лиги 1 примет старт в августе. В 1-м туре Лилль проэкзаменует Метц.