Лилль представил выездную форму на новый сезон
11:42 - Читати українською
Подготовка чемпиона Франции к сезону 2021/22 идет полным ходом. Накануне Лилль представил новый комплект экипировки.
"Доги" подготовили новый вариант выездной формы, сообщает официальный сайт клуба.
Лілль визначився із новим керманичем команди
Защищать чемпионский титул Лилль будет в белых футболках. На рукавах присутствуют черные полосы. Клубный герб и логотип титульного спонсора New Balance выполнены золотой краской. На спине вверху золотыми буквами выбита аббревиатура Лилля.
Напомним, что новый сезон Лиги 1 примет старт в августе. В 1-м туре Лилль проэкзаменует Метц.
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