Лилль позорно проиграл борцу за выживание, Ланс продолжил погоню за еврокубками, очередная ничья Лорьяна: Лига 1
Программа 30 тура чемпионата Франции завершалась 7 воскресными матчами.
Лига 1, 30 тур
Страсбур – Ланс – 1:2
Голы: Беллгард, 20 – Айдара, 5, Фофана, 40
Брест – Анже – 0:0
Дижон – Реймс – 0:1
Гол: Диа, 50
Монпелье – Бордо – 3:1
Голы: Самбия, 35, Лаборд, 58, Мавидиди, 69 – Хван, 28
Нант – Лорьян – 1:1
Голы: Коло, 2 – Лорьенте, 87
Лилль – Ним – 1:2
Голы: Шека, 20 – Коне, 12, Рипар, 45
Ланс продлил свою беспроигрышную серию до 9 матчей и закрепился на пятом месте, которое гарантирует еврокубки. Очередной жертвой "кроваво-желтых" стал Страсбур. Брест и Анже расписали нулевую ничью, а Реймс победил Дижон благодаря голу своего лучшего бомбардира Булайе Диа (13 мячей).
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Монпелье пропустил первым, но без особых проблем одолел Бордо. Лорьян в последних турах демонстрирует чрезмерно дружеский характер – третья ничья подряд и место над зоной вылета. Очко для "мерлузов" вырвал Арман Лорьенте, который забил сумасшедший мяч со штрафного на расстоянии 35-37 метров.
Главная сенсация тура состоялась в Лилле. Местные "доги" вновь сделали подарок конкурентам, проиграв борцу за выживание – Ниму. Команды назабивали голов в первой половине, а после перерыва хозяева не смогли ничего поделать с массированной обороной соперника. ПСЖ и Лион очным матчем завершат тур вечером – оба отстают от Лилля на три очка, поэтому для лидерства нужна исключительно победа.
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