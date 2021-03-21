Лига 1, 30 тур

Страсбур – Ланс – 1:2

Голы: Беллгард, 20 – Айдара, 5, Фофана, 40

Брест – Анже – 0:0

Дижон – Реймс – 0:1

Гол: Диа, 50

Монпелье – Бордо – 3:1

Голы: Самбия, 35, Лаборд, 58, Мавидиди, 69 – Хван, 28

Нант – Лорьян – 1:1

Голы: Коло, 2 – Лорьенте, 87

Лилль – Ним – 1:2

Голы: Шека, 20 – Коне, 12, Рипар, 45

Ланс продлил свою беспроигрышную серию до 9 матчей и закрепился на пятом месте, которое гарантирует еврокубки. Очередной жертвой "кроваво-желтых" стал Страсбур. Брест и Анже расписали нулевую ничью, а Реймс победил Дижон благодаря голу своего лучшего бомбардира Булайе Диа (13 мячей).

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Монпелье пропустил первым, но без особых проблем одолел Бордо. Лорьян в последних турах демонстрирует чрезмерно дружеский характер – третья ничья подряд и место над зоной вылета. Очко для "мерлузов" вырвал Арман Лорьенте, который забил сумасшедший мяч со штрафного на расстоянии 35-37 метров.

Главная сенсация тура состоялась в Лилле. Местные "доги" вновь сделали подарок конкурентам, проиграв борцу за выживание – Ниму. Команды назабивали голов в первой половине, а после перерыва хозяева не смогли ничего поделать с массированной обороной соперника. ПСЖ и Лион очным матчем завершат тур вечером – оба отстают от Лилля на три очка, поэтому для лидерства нужна исключительно победа.

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