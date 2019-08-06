Лилль подписал замену Николя Пепе

Вингер Трабзонспора Юсуф Языджи стал игроком Лилля.

Лилль на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Трабзонспора Юсуфа Языджи. Контракт рассчитан на 5 лет.

Арсенал подписал Николя Пепе – трансфер стал рекордным в истории клуба

Турецкий вингер стал заменой бывший главной звезде "догов" Николя Пепе, который за 86 млн евро перебрался в лондонский Арсенал. По информации СМИ, клуб заплатил туркам 16,5 млн евро.

Прошлый сезон Лилль завершил на 2 позиции в турнирной таблице Лиги 1 и будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.