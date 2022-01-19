Лилль отдал Ясуфа Языджи в аренду с правом выкупа в московский ЦСКА. В прошлом сезоне турок был важным исполнителем в чемпионской команде, но в нынешней кампании не демонстрировал игры должного уровня.

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Заменить Языджи должен Хатем Бен Арфа, присоединившийся к "догам" на правах свободного агента. Для 34-летнего француза это седьмой клуб в чемпионате Франции. Бен Арфа полгода находился без команды после ухода из Бордо прошлым летом.

К слову, нынешняя кампания для действующих чемпионов складывается не столь успешно. После 20 туров Лилль занимает лишь 11 место в турнирной таблице.

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