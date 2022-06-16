Лилль официально уволил тренера, чтобы назначить Фонсеку
22:00 - Читати українською
Французский клуб решился сменить наставника первой команды.
Лилль расторг контракт с Жосленом Гурвеннеком, сообщает официальный сайт клуба. "Доги" приглашают возглавить команду Паулу Фонсеку. Португалец получит 2-летнее соглашение с недавними чемпионами Франции.
Фонсека договорился о контракте с Лиллем
Гурвеннек пришел в Лилль в прошлом году. С ним команда выиграла Суперкубок Франции, вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но финишировала всего 10 в чемпионате.
Фонсека после работы с Шахтером возглавил Рому, но провел в Риме всего два сезона, уступив место Моуринью. Отдохнув год, Паулу возвращается в активную деятельность.
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