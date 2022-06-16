Лилль расторг контракт с Жосленом Гурвеннеком, сообщает официальный сайт клуба. "Доги" приглашают возглавить команду Паулу Фонсеку. Португалец получит 2-летнее соглашение с недавними чемпионами Франции.

Фонсека договорился о контракте с Лиллем

Гурвеннек пришел в Лилль в прошлом году. С ним команда выиграла Суперкубок Франции, вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но финишировала всего 10 в чемпионате.

Фонсека после работы с Шахтером возглавил Рому, но провел в Риме всего два сезона, уступив место Моуринью. Отдохнув год, Паулу возвращается в активную деятельность.