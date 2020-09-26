Программа 5 тура Лиги 1 началась с противостояния между Лиллем и Нантом.

Лига 1, 5 тур

Лилль – Нант – 2:0

Голы: Паллуа, 43 (аг), Йылмаз, 87

Лилль воспользовался провалами обороны соперника в каждом из таймов. Счет открыл Николя Паллуа, который неуклюже срезал мяч в собственные ворота.

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Обе команды имели достаточно возможностей для гола, однако опять повезло хозяевам. Бурака Йылмаза сбили в штрафной Нанта, и сам турок реализовал пенальти – 2:0.

Победа позволила Лиллю выйти в лидеры Лиги 1 по крайней мере на день. "Догов" могут потеснить Ренн или Сент-Этьен, которые проведут очный матч в рамках 5 тура.

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