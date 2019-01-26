Лилль одолел Марсель в матче, который прерывался на полчаса из-за фанатов – Балотелли дебютировал голом

В матче 22 тура чемпионата Франции Марсель принимал Лилль. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Франция, лига 1, 22 тур

Марсель – Лилль – 1:2

Голы: Балотелли, 90+6 – Пепе (пен), 45+2, 90+4

Удаление: Товен (Марсель), 67

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В первом тайме игра была равной, но уже в дополнительное время Луис Густаво нарушил правила в собственной штрафной, а Николя Пепе реализовал пенальти.

Во втором тайме команды сыграли несколько больше 10 минут, как матч был прерван из-за пиротехники, которую использовали фанаты. Арбитр поединка завел команды в раздевалку, а игра продолжилась только через полчаса. На 67-ой минуте Товен получил красную карточку, а так зацепиться хотя бы за 1 очко Марселю стало совсем тяжело. А в дополнительное время Николя Пепе оформил дубль. Правда точку в матче поставил новичок Марселя Балотелли, забивший уже на 90+6-ой минуте.

Благодаря этой победе Лилль отрывается от Лиона на 6 очков и закрепляется на второй строчке. Марсель – седьмой с 31-им пунктом.