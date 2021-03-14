Лига 1, 29 тур

Ним – Монпелье – 1:1

Голы: М. Коне, 63 – Делор, 79

Дижон – Бордо – 1:3

Голы: Конате, 90 – Хван, 33, 45, Де Превиль, 50

Ланс – Метц – 2:2

Голы: Клаусс, 13, Каюзак, 36 – Вагнер, 27 (пен.), Делен, 57

Лорьян – Ницца – 1:1

Голы: Висса, 66 – Маолида, 58

Ренн – Страсбур – 1:0

Гол: Буриго, 25

Монако – Лилль – 0:0

ПСЖ – Нант – начало в 22:00

Монпелье расписал третью ничью подряд, поделившись очком с аутсайдером Нимом. Битва неудачников последних туров завершилась в пользу Бордо – жирондинцы выиграли впервые с 24 января, а Дижон безнадежно засел на дне таблицы. Ланс и Метц продолжают претендовать на еврокубки, а в очном матче расписали яркую ничью.

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Ничьей завершился и матч между Лорьяном и Ниццой, правда, со счетом 1:1. Ренн проиграл 6 матчей подряд во всех турнирах, но исправить ужасную серию помог Страсбур, который раньше немного оторвался от зоны вылета. Героем "красно-черных" стал Бенжамен Буриго.

Центральный матч тура надежд не оправдал. Монако и Лилль не забивали (гол Бен Йеддера отменили из-за офсайда), сделав роскошный подарок конкурентам. Если ПСЖ победит Нант, то опередит "догов" и станет лидером по дополнительным показателям.

Турнирная таблица чемпионата Франции