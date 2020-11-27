Лилль принимал Милан в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Лилль заметно доминировал на протяжении первого тайма, но не смог конвертировать преимущество в голы.

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Зато после перерыва именно Милан открыл счет благодаря точному удару Кастильехо. Хозяева продолжали владеть инициативой и сумели отыграться, но на большее "догов" не хватило.

Ничья позволила Лиллю остаться на вершине группы Н, оторвавшись от Милана на один зачетный балл.

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