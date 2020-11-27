Лилль – Милан – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:17 - Читати українською
Лилль принимал Милан в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
завершено
Саму Кастильехо 46’
46’ Саму Кастильехо
Лилль заметно доминировал на протяжении первого тайма, но не смог конвертировать преимущество в голы.
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Зато после перерыва именно Милан открыл счет благодаря точному удару Кастильехо. Хозяева продолжали владеть инициативой и сумели отыграться, но на большее "догов" не хватило.
Ничья позволила Лиллю остаться на вершине группы Н, оторвавшись от Милана на один зачетный балл.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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