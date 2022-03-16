Лилль перед первым матчем против Челси считался однозначным аутсайдером. Дело не только в разнице в классе команд, но и в невыразительной игровой форме "догов". Действующий чемпион Франции шел на 11-й позиции с отставанием в 23 очка от ПСЖ, а в начале года они выиграли всего два поединка из семи. Правда, был нюанс в виде мощной расширенной статистики – команда играла качественно, но имела проблемы с реализацией и обороной.

На "Стэмфорде Бридж" французский коллектив доказал, что проблема заключалась именно в индивидуальном исполнении, а не в качестве футбола. Лилль выдал очень симпатичный матч, агрессивно стартовав и организовав ряд хороших моментов. "Доги" выдавали прекрасную динамику игры, демонстрировали психологическую устойчивость и вовсе не производили впечатление "пассажира" в 1/8 финала ЛЧ.

Впрочем, все это не имело смысла, ведь Челси оказался слишком высококлассным оппонентом. Еще до 7-й минуты Хаверц провел два топ-момента с пределов штрафной, а третий завершился взятием ворот. Лондонцы оперативно выровняли ход первого тайма, создали несколько голевых эпизодов после перерыва, а затем забили второй раз – Лилль наказали при желании фулбеков комбинировать перед чужим штрафным. В молниеносной контратаке Канте пробежал с мячом более 50-ти метров, а его так никто и не догнал. 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

И это при том, что Челси явно не включал полную мощность, работая в несколько вальяжной манере. Лилль играл более агрессивно и нагло, но подопечные Томаса Тухеля полностью контролировали ход матча – в частности, все удары они провели с пределов штрафной, наиграв на вдвое более высокий xG. Фактически во всех эпизодах хозяева имели отличные открывания, заполненные зоны подбора и своевременные врывания. При этом "доги" после хорошего старта на Стемфорд Бридж не создали ни одного момента.

Словом, первая встреча Челси и Лилля показала, что пройти в четвертьфинал французы смогут только благодаря чуду. К тому же, "пенсионеры" набрали неплохую форму, выиграв четыре из последних пяти поединков – и хотя не все из них были идеальными, общее качество футбола лондонцев оставалось высоким. Правда, Лилль также добавил, не пропустив ни одного гола в последних пяти турах Лиги 1, набрав 11 очков и прибив Лион.

Проблемой "догов" остается слабенькая реализация. Начиная с 22 января подопечные Жослена Гурвеннека только раз забили более одного гола – исключением стал разгром Клермаона при игре в большинстве. А сегодня нужно играть с 0:2, да еще и в матче против Челси.

Кадровая ситуация

Обе команды подошли к встрече с минимальными потерями. У Лилля недоступен только Ренату Санчеш – он травмировал подколенное сухожилие и вылетел на три недели. Его отсутствие неприятно, но и не критично.

В лазарете Челси остаются только Чилвелл и Джеймс. Дисквалифицированных в составе "пенсионеров" нет.

Ориентировочные составы на матч Лилль – Челси

Лилль: Жардим – Челик, Ботман, Фонте, Джало – Веа, Андре, Шека, Бамба – Бен-Арфа, Дэвид

Челси: Менди – Чалоба, Тьягу Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Хаверц, Лукаку

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Челси устроит даже минимальное поражение, так что особо тратить силы в почти выигранном противостоянии лондонцы не станут. Один гол они, конечно, попытаются провести, чтобы закрыть интригу – а там как карта ляжет. Букмекеры считают, что карта точно ляжет в пользу "пенсионеров".

Тем не менее, не стоит недооценивать домашний Лилль. В родных стенах подопечные Жослена Гурвеннека проиграли всего два матча в сезоне (ПСЖ и Ницце), а оборона у них в последнее время работала достаточно сильно. Кроме того, эта команда умеет ловить кураж.

Несмотря на этот факт, поставить на проход Лилля в четвертьфинал не поднимается рука. Французы способны забить и не проиграть Челси, но отыграть два гола и не пропустить они точно не могут. Мы рискнем поставить на результативную ничью, но это очень оптимистический вариант для "догов".