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Лихтенштейн –​​​​​​​ Греция –​​​​​​​ 0:2 – видео голов и обзор матча

10:20 8 Читати українською
Лихтенштейн –​​​​​​​ Греция –​​​​​​​ 0:2 – видео голов и обзор матча
Лихтенштейн –​​​​​​​ Греция –​​​​​​​ 0:2 / Греческая футбольная ассоциация

Греция в 1 туре отбора Евро-2020 на выезде переиграла Лихтенштейн. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020. Квалификация, 1 тур

Лихтенштейн – Греция – 0:2

Голы: Фортунис, 45+1, Донис, 80

Квалификация Евро-2020: Босния и Герцеговина одолела Армению, Греция победила Лихтенштейн

Греция в 1 туре отбора Евро-2020 встретилась на выезде с Лихтенштейном. Костас Фортунис открыл счет перед свистком на перерыв, а Анастасиос Донис удвоил преимущество "эллинов" в последнюю 10-минутку встречи.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Видеоновости Евро-2020 Греция Греция
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