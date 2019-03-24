Греция в 1 туре отбора Евро-2020 на выезде переиграла Лихтенштейн. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020. Квалификация, 1 тур

Лихтенштейн – Греция – 0:2

Голы: Фортунис, 45+1, Донис, 80

Квалификация Евро-2020: Босния и Герцеговина одолела Армению, Греция победила Лихтенштейн

Греция в 1 туре отбора Евро-2020 встретилась на выезде с Лихтенштейном. Костас Фортунис открыл счет перед свистком на перерыв, а Анастасиос Донис удвоил преимущество "эллинов" в последнюю 10-минутку встречи.