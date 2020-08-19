Лигу наций могут отменить, – СМИ

Еще один крупный турнир оказался под угрозой переноса.

Сегодня, 19 августа, состоится видеоконференция с участием генеральных секретарей национальных федераций по футболу. Главный вопрос, который будет рассматриваться во время виртуальной встречи – возможность проведения матчей Лиги наций, сообщает издание Footboom.

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Учитывая то, что в Европе разная ситуация с карантинными ограничениями, проведение крупных турниров может оказаться под угрозой срыва. На данный момент вероятность того, что Лига наций не стартует в запланированные сроки – 55% на 45%. Кроме того, стороны планируют рассмотреть различные варианты проведения турнира сборных до 19 лет.

Напомним, Украина в первой группе Лиги наций встретится со Швейцарией, Испанией и Германией. Ближайший поединок подопечные Шевченко должны провести уже 3 сентября против Швейцарии.

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