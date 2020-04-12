Лигу чемпионов невозможно завершить, – Лукас Эрнандес

Защитник Баварии Лукас Эрнандес прокомментировал возможность завершения Лиги чемпионов в этом году.

"Будет сложно втиснуть все матчи в календарь, это касается и чемпионата Германии. Лига чемпионов касается всех стран, пострадавших от коронавируса.

Нойер требует у Баварии сумасшедший контракт – самая большая в клубе зарплата, пенсия не раньше Кана

Непросто вывести всех из изоляции, чтобы при этом все были в одинаковых условиях, а затем нужно собраться, лететь в Италию, Испанию или Францию. Будем реалистами. Думаю, в таких обстоятельствах закончить Лигу чемпионов невозможно, особенно если в приоритете у нас завершения внутренних чемпионатов", – поделился Эрнандес в комментарии L'Equipe.

К слову, Лукас присоединился к Баварии летом 2019 года, но сыграл лишь 14 поединков из-за повреждения. Добавим, что француз стал самым дорогим приобретением мюнхенцев в истории.

"Нужно учиться у лучшего, то есть у Гвардиолы": Де Росси – о неудачах, тренерских целях и коронавирусе