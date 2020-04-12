toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Лигу чемпионов невозможно завершить, – Лукас Эрнандес

13:36 31 Читати українською
Лигу чемпионов невозможно завершить, – Лукас Эрнандес
Лукас Эрнандес / Bild

Защитник Баварии Лукас Эрнандес прокомментировал возможность завершения Лиги чемпионов в этом году.

"Будет сложно втиснуть все матчи в календарь, это касается и чемпионата Германии. Лига чемпионов касается всех стран, пострадавших от коронавируса.

Нойер требует у Баварии сумасшедший контракт – самая большая в клубе зарплата, пенсия не раньше Кана

Непросто вывести всех из изоляции, чтобы при этом все были в одинаковых условиях, а затем нужно собраться, лететь в Италию, Испанию или Францию. Будем реалистами. Думаю, в таких обстоятельствах закончить Лигу чемпионов невозможно, особенно если в приоритете у нас завершения внутренних чемпионатов", – поделился Эрнандес в комментарии L'Equipe.

К слову, Лукас присоединился к Баварии летом 2019 года, но сыграл лишь 14 поединков из-за повреждения. Добавим, что француз стал самым дорогим приобретением мюнхенцев в истории.

"Нужно учиться у лучшего, то есть у Гвардиолы": Де Росси – о неудачах, тренерских целях и коронавирусе

blog_ava
Гаттузо рассказал, как жена не отпустила его в клуб мечты
08:00
262
Теги
Лига чемпионов 2019/20 коронавирус Бавария Бавария Лига чемпионов Германия Лукас Эрнандес Лукас Эрнандес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
45
мин
Волынь
18:00
Ингулец
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук