В швейцарском городе Ньон уже традиционно определились следующие пары третьего по престижности евротурнира. Результаты – в этой новости на Футбол 24.

Жеребьевка стартовала в 16:00 по киевскому времени. По ее результатам были сформированы четвертьфинальные и полуфинальные пары, а также был определен номинальный хозяин финала.

Резу льтаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Яремчук и Зинченко узнали соперников

Пары 1/4 финала Лиги конференций:

Будё -Глимт – Рома

Фейеноорд – Славия Прага

Марсель – ПАОК

Лестер – ПСВ

В 1/2 финала встретятся:

1. Лестер – ПСВ / Будё -Глимт – Рома

2. Фейеноорд – Славия Прага / Марсель – ПАОК

Жеребьевка была "слепой", без всякого посева. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле. Четвертьфинальные поединки состоятся 7 и 14 апреля, а полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.

На стадии 1/4 остался только один коллектив с украинцами – Славия Прага, за которую выступают Максим Таловеров и Тарас Качараба. Они будут играть против Фейеноорда, которому противостояли на групповом этапе. Аналогичная судьба постигла Будё -Глимт и Рому.

Решающий матч первого в истории розыгрыша Лиги конференций запланирован на 25 мая на Арене Комбетаре в Тиране, столице Албании. Номинальным хозяином встречи будет победитель полуфинальной пары №1.