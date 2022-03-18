Лига конференций: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – двое украинцев и Рома со старыми знакомыми
В швейцарском городе Ньон уже традиционно определились следующие пары третьего по престижности евротурнира. Результаты – в этой новости на Футбол 24.
Жеребьевка стартовала в 16:00 по киевскому времени. По ее результатам были сформированы четвертьфинальные и полуфинальные пары, а также был определен номинальный хозяин финала.
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Пары 1/4 финала Лиги конференций:
Будё-Глимт – Рома
Фейеноорд – Славия Прага
Марсель – ПАОК
Лестер – ПСВ
В 1/2 финала встретятся:
1. Лестер – ПСВ / Будё-Глимт – Рома
2. Фейеноорд – Славия Прага / Марсель – ПАОК
Жеребьевка была "слепой", без всякого посева. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле. Четвертьфинальные поединки состоятся 7 и 14 апреля, а полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.
На стадии 1/4 остался только один коллектив с украинцами – Славия Прага, за которую выступают Максим Таловеров и Тарас Качараба. Они будут играть против Фейеноорда, которому противостояли на групповом этапе. Аналогичная судьба постигла Будё-Глимт и Рому.
Решающий матч первого в истории розыгрыша Лиги конференций запланирован на 25 мая на Арене Комбетаре в Тиране, столице Албании. Номинальным хозяином встречи будет победитель полуфинальной пары №1.
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