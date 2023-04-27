Лига Серии А удовлетворила запрос неаполитанского префекта о переносе матча 32 тура чемпионата Наполи – Салернитана с субботы на воскресенье, 30 апреля. Об этом информирует Il Mattino.

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Встреча состоится в 15:00 по местному времени (в 16:00 по киевскому). Это значит, что к стартовому свистку игроки Наполи будут знать результат встречи Интер – Лацио. В случае невыигрыша Лацио и победы команды Спаллетти в региональном дерби Наполи досрочно оформит выигрыш первого Скудетто за 33 года.

Матч 33 тура Серии А между Удинезе и Наполи также был перенесён на один день – со вторника на среду.

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