Лига наций, 6-й тур

Дивизион В

Уэльс – Исландия – 4:1

Голы: Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Уилсон, 79 – Гудьонсен, 7

Черногория – Турция – 3:1

Голы: Крстович, 29, 45, 73 – Йилдиз, 37

Дивизион С

Швеция – Азербайджан – 6:0

Голы: Кулусевски, 10, 57, Дьокереш, 26, 37, 58, 70

Словакия – Эстония – 1:0

Гол: Стрелец, 72

Дивизион D

Мальта – Андорра – 0:0

Удалён: Ментц, 17 (Мальта)

Нападающий Суонси Лиам Каллен запомнит матч с Исландией на всю жизнь. В этой встрече он забил свои первые мячи за сборную команду Уэльса (а также отдал ассист) и оправдал своё прозвище на национальном уровне – "Месси из Килгетти". Оно появилось у форварда в начале 2023 года случайным образом. После победы Суонси над Уотфордом наставник "лебедей" Рассел Мартин назвал Каллена "Месси из Тенби" (из-за родного города игрока), после чего сам Каллен дал понять, что предпочёл бы, чтобы его называли "Месси из Килгетти" – в честь его родной деревни.

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Благодаря этому дублю Уэльс обыграл Исландию и, в свою очередь, обошёл Турцию – команда Винченцо Монтеллы сенсационно уступила в гостях Черногории, которая перед этим матчем проиграла все свои 5 встреч. У черногорцев тоже нашёлся свой бомбардир, который оформил хет-трик – форвард "Лечче" Никола Крстович, которого в этом сезоне в Италии очень сильно критикуют за расточительность.

В группе С1 всё было решено ещё перед 6-м туром, поэтому та же сборная Словакии особо не напрягалась, а бомбардир Спортинга Виктор Дьокереш воспользовался матчем со скромным Азербайджаном, чтобы улучшить свою бомбардирскую статистику. Благодаря покеру в сегодняшней встрече, его статистика в этом розыгрыше Лиги наций выглядит следующим образом: 8 голов и 3 ассиста в 6 матчах. В сумме за сезон (клуб+сборная) – 32 гола и 7 ассистов в 24 матчах. В целом Виктор забил в 2024-м году 58 мячей в 54 играх.