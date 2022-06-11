Лига наций, 3 тур

Дивизион В

Черногория – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Марушич, 77 – Менало, 62

Румыния – Финляндия – 1:0

Гол: Банчу, 30

Дивизион С

Фарерские острова – Литва – 2:1

Голы: Давидсен, 20(п), Андреасен, 45 – Черных, 6

Люксембург – Турция – 0:2

Голы: Чалханоглу, 37(п), Дурсун, 76

Группа 3 в Дивизионе В одна из самых сбалансированных. Между первой и последней командами всего два очка. Это стало возможным благодаря Румынии, которая пришла в себя после двух поражений на старте, и обыграла Финляндию. Все решил единственный гол Банчу. Правда, румыны еще пенальти не забили. Чтобы выйти на первое место, Боснии и Герцеговине хватило даже ничьей против Черногории.

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Фарерские острова в поединке аутсайдеров одолели Литву. Прибалты проиграли все три стартовых тура, серьезно рискуя вылететь в Дивизион D. Турция, оказавшись в компании "футбольных карликов", уверенно шагает к победе в квартете. Правда, Люксембург довольно неплохо сопротивлялся, пропустив всего два гола. В двух предыдущих турах Турция забила 10 и пока не пропускала.