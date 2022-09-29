Шесть поединков сборной Украины в сезоне Лиги наций 2022/23 пополнили бюджет УАФ на немаленькую сумму.

Украина завершила выступления в ЛН ничьей с Шотландией. Результат поединка не позволил подопечным Александра Петракова повыситься в элиту и заработать дополнительные бонусы, сообщает ESPN .

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За турнир "сине-желтые" заработали гарантированные 1,5 миллиона евро с "фонда солидарности". Эту сумму получила каждая страна-участница дивизиона независимо от результата. Сборным, ставшим триумфаторами своих лиг, как вот Шотландия, гонорар удвоят.

Каждый представитель дивизиона А заработал 2,25 миллиона в евровалюте, дивизиона С – 1,125 млн, а дивизиона D – 750 тысяч.

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