Лига наций, 5-й тур

Португалия - Польша - 5:1

Голы: Леау, 59, Роналду, 72 (с пенальти), 87, Фернандеш, 80, Нету, 83 - Марчук, 88

Шотландия - Хорватия - 1:0

Гол: Макгинн, 86

Швейцария - Сербия - 1:1

Голы: Амдуни, 78 - Терзич, 88

После того, как Роберто Мартинес огласил заявку на матчи с Польшей и Хорватией, состав Португалии понёс потери. Основной опорный полузащитник Палинья был недоступен, и тренеру "селесау" пришлось прибегнуть к экспериментам. В домашнем матче с Польшей за опорную зону отвечали Жоау Невеш и Бернарду Силва.

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В первом тайме полякам удалось сдержать натиск Роналду и компании. Перед самым перерывом раздосадованный Криштиану Роналду заработал предупреждение и услышал из гостевого сектора провокационные крики: "Месси! Месси!". А вот желтая карточка для Бруну Фернандеша стала роковой - он пропустит следующий матч своей команды с Хорватией.

После перерыва "кадра" всё же дала слабину - на 59-й минуте Рафаэл Леау замкнул передачу Нуну Мендеша и вывел свою команду вперёд, а чуть позже одноклубник и конкурент Александра Зинченко по Арсеналу Якуб Кивьор сыграл рукой в своей штрафной - и подарил КР7 возможность забить свой 909-й гол в карьере. На этом форвард Аль-Насра не успокоился и позже отдал голевую передачу на Нету и забил с игры 910-й гол в карьере.

Полузащитник загребского Динамо Петар Сучич получил в течение первого тайма матча с Шотландией два предупреждения и досрочно покинул поле. Лука Модрич долго оспаривал второе - роковое - предупреждение Сучича, за что сам получил желтую. Как и Бруну Фернандеш, полузащитник Реала пропустит следующий матч своей команды в Лиге наций.

Удаление облегчило хозяевам задание - и в конце встречи они дожали Хорватию. Автором единственного гола на 86-й минуте стал полузащитник Астон Виллы Джон Макгинн. Благодаря этому успеху Шотландия догнала Польшу по очкам в турнирной таблице и всё ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф со второго места. Матч с Польшей в последнем туре станет решающим.

Цюрих – не лучшее место для сборной Швейцарии, последняя победа "Нати" в этом городе была добыта в октябре 2007 года над Австрией. С тех пор пять игр закончились двумя ничьими с США (1:1) и Косово (1:1) и тремя поражениями - в двух контрольных матчах с Нигерией (0:1) и Боснией и Герцеговиной (0:2), а также в квалификации к ЧМ-2008 с Люксембургом (1:2).

Не смогла команда Мурата Якина одолеть и сербов. Этот результат отправил Швейцарию прямиком в Дивизион В - "Нати" впервые в своей истории вылетели из элиты. Несмотря на забитый хозяевами поздний мяч, удержать преимущество им не удалось - на 88-й минуте Алекса Терзич с передачи Душана Влаховича счёт сравнял.

