Сборная Украины узнала свою корзину для жеребьевки следующей Лиги наций – известны потенциальные соперники "сине-желтых"
Сборная Украины попала во вторую корзину жеребьевки Лиги наций следующего сезона.
Во время жеребьевки сезона 2026/27 Украина будет находиться во второй корзине вместе с командами Швейцарии, Австрии и Боснии и Герцеговины, соответственно, с этими командами украинцы не сыграют.
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Состав корзин дивизиона В Лиги наций сезона 2026/27:
Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.
Корзина 2: Украина, Швейцария, Австрия, Босния и Герцеговина.
Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.
Корзина 4: Швеция, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово.
Напомним, сборная Украины уступила в плей-офф национальной команде Бельгии со счетом 4:3 по сумме двух матчей и осталась в дивизионе В Лиги наций.
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