Во время жеребьевки сезона 2026/27 Украина будет находиться во второй корзине вместе с командами Швейцарии, Австрии и Боснии и Герцеговины, соответственно, с этими командами украинцы не сыграют.

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Состав корзин дивизиона В Лиги наций сезона 2026/27:

Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

Корзина 2: Украина, Швейцария, Австрия, Босния и Герцеговина.

Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

Корзина 4: Швеция, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово.

Напомним, сборная Украины уступила в плей-офф национальной команде Бельгии со счетом 4:3 по сумме двух матчей и осталась в дивизионе В Лиги наций.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций