Команды группы 1 Лиги С выясняли, кто станет лидером, а кто главным аутсайдером.

Лига наций, лига С

Азербайджан – Кипр – 0:0

Нереализованный пенальти: Караев, 27 (А)

Черногория – Люксембург – начало в 21:45

Первыми играли два аутсайдера квартета – Азербайджан и Кипр. Кавказцы добыли минимальную победу на выезде и надеялись почти гарантировать себя третье место формально домашним успехом (матч проходил в Албании). Киприотов хватило на 15 минут активного сопротивления, после чего на поле была только одна команда.

Украина – Испания: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги наций

Шейдаев упустил замечательный момент на 17 минуте, а в середине тайма "подготовил" пенальти для Кары Караева. Впрочем, капитан азербайджанцев умудрился проиграть дуэль Деметрису. Кипер гостей поймал невероятный кураж и до перерыва отразил еще и непростые удары Шейдаева и Садыхова. Второй тайм развивался по схожему сценарию – игроки Азербайджана из удобных позиций бьют мимо ворот, или Деметрис демонстрирует чудеса реакции.

Ближе к занавесу произошла атака азербаджанцив с двумя подряд выстрелами. Сверхактивный Шейдаев проиграл рандеву голкиперу, а Диниев на добивании просто не попал в створ. 0:0 – ничья имени неудачника Караева и героичного Деметриса.

"Багіров несподівано обійняв одного з полонених вірмен: "Ми грали за одну команду": як підірвали легенду Карабаха